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Генеральна прокуратура Киргизстану звинуватила екс-президента у вбивстві спецпризначенця

Генеральна прокуратура Киргизстану звинуватила екс-президента у вбивстві спецпризначенця

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Екс-президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву інкримінується вчинення ряду особливо тяжких злочинів, в тому числі вбивство співробітника спецназу, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Про це заявив у вівторок на прес-конференції в Бішкеку начальник управління Генеральної прокуратури Киргизстану Замір Бейшекєєв.

“Атамбаєву вручено повідомлення в підозрі про участь в декількох особливо тяжких злочинах”, — сказав він. За його словами, колишньому главі держави інкримінується застосування насильства по відношенню до співробітників правоохоронних органів, організація масових заворушень, вбивства, замаху на вбивство, вбивство співробітника правоохоронних органів і організація захоплення заручників.

Атамбаєв, обвинувачений в корупції і позбавлений недоторканності, був затриманий 8 серпня в своїй резиденції в селі Кой-Таш Чуйської області в ході спецоперації, яка тривала майже добу.

Як повідомляв УНН, колишнього президента Киргизстану звинуватили у підготовці держперевороту.

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