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Генерал Павловский вышел из СИЗО. За него внесли залог в 18 млн грн

Киев • УНН

 • 19271 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Экс-заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Игорь Павловский вышел из СИЗО. За него внесли залог в 18 млн грн. Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец на своей странице в Facebook, передает УНН.

Генерал Павловский вышел из СИЗО. За него внесли залог в 18 млн грн

Цитата

“Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена”, — написал Кравец опубликовав фото Павловского у входа в Лукьяновское СИЗО.

Детали

Кравец рассказал журналисту УНН, что за Павловского был внесен залог в размере 18 млн грн.

“На сколько мне известно, то большую часть внес Петр Порошенко”, — сказал Кравец.

Дополнение

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО “Кузница на Рыбальском” и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такие действия должностных лиц, по данным ГБР, нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

Печерский районный суд Киева отправил Павловского под стражу и определил залог в почти 500 млн грн. Впоследствии суд снизил размер залога до 18 млн грн.

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