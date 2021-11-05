Генерал Павловський вийшов з СІЗО. За нього внесли заставу у 18 млн грн

Цитата

“Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського із полону”, — написав Кравець опублікувавши фото Павловського біля входу в Лук’янівське СІЗО.

Деталі

Кравець розповів журналісту УНН, що за Павловського було внесено заставу у розмірі 18 млн грн.

“На скільки мені відомо, то більшу частину вніс Петро Порошенко”, — сказав Кравець.

Доповнення

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку такі дії посадовців, за даними ДБР, завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

Печерський районний суд Києва відправив Павловського під варту та визначив заставу в майже 500 млн грн. Згодом суд знизив розмір застави до 18 млн грн.