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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39979 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Генерал Павловський вийшов з СІЗО. За нього внесли заставу у 18 млн грн

Київ • УНН

 • 19271 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ексзаступник міністра оборони України, генерал-лейтенанта Ігор Павловський вийшов з СІЗО. За нього внесли заставу у 18 млн грн. Про це повідомив його адвокат Ростислав Кравець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Генерал Павловський вийшов з СІЗО. За нього внесли заставу у 18 млн грн

Цитата

“Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського із полону”, — написав Кравець опублікувавши фото Павловського біля входу в Лук’янівське СІЗО.

Деталі

Кравець розповів журналісту УНН, що за Павловського було внесено заставу у розмірі 18 млн грн.

“На скільки мені відомо, то більшу частину вніс Петро Порошенко”, — сказав Кравець.

Доповнення

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку такі дії посадовців, за даними ДБР, завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

Печерський районний суд Києва відправив Павловського під варту та визначив заставу в майже 500 млн грн. Згодом суд знизив розмір застави до 18 млн грн.

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