Неякісна техніка для ЗСУ: генерала Павловського залишили під вартою із заставою у майже 500 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і залишив генерал-лейтенанта Ігоря Павловського під вартою та залишив заставу в майже 500 млн грн. Про це у Telegram повідомив адвокат Ростислав Кравець, передає УНН.
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“Печерський районний суд Києва залишив генерал-лейтенанта Павловського під вартою до 28.09.2021 та залишив заставу в майже 500 млн грн”, — повідомив Кравець.
Про справу
У п’ятницю, 2 липня, слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.
Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку такі дії посадовців, за даними ДБР, завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.
Доповнення
Зазначимо, що головою правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” є Валерій Шандра. Відомо, що серед акціонерів ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” одним із кінцевих бенефіціарних власників був Петро Порошенко, іншим — Ігор Кононенко. У 2018 році вони продали завод Сергію Тігіпко. “Богдан Моторс”, що також фігурує у справі, також мала стосунок до Порошенка — ця компанія була заснована спільно з Ігорем Гладковським.