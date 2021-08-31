Некачественная техника для ВСУ: генерала Павловского оставили под стражей с залогом в почти 500 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и оставил генерал-лейтенанта Игоря Павловского под стражей и оставил залог в почти 500 млн грн. Об этом в Telegram сообщил адвокат Ростислав Кравец, передает УНН.
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“Печерский районный суд Киева оставил генерал-лейтенанта Павловского под стражей до 28.09.2021 и оставил залог в почти 500 млн грн”, — сообщил Кравец.
О деле
В пятницу, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО “Кузница на Рыбацком” и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.
Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такие действия должностных лиц, по данным ГБР, нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
Дополнение
Отметим, что председателем правления ЧАО “Кузница на Рыбацком” является Валерий Шандра. Известно, что среди акционеров ЧАО “Завод ”Кузница на Рыбацком“ одним из конечных бенефициарных владельцев был Петр Порошенко, другим — Игорь Кононенко. В 2018 году они продали завод Сергею Тигипко. “Богдан Моторс”, также фигурирует в деле, что также имело отношение к Порошенко — эта компания была основана совместно с Игорем Гладковским.