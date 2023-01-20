Генерал Милли считает, что в этом году возможна стабилизация фронта и достижение Украиной тактических успехов

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«Большинство европейских лидеров заявили, что эта война вероятно закончится переговорами, с военной точки зрения – это очень тяжелая борьба, она охватывает, линию фронта от Харькова до юга Украины и там серьезные боевые действия идут»,- рассказал Милли.

Милли утверждает, что с военной точки зрения, в этом году будет трудно в военном отношении изгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины.

«Но это не значит, что этого не может произойти, но это будет очень трудно», - сказал он.

По его словам, в этом году возможна стабилизация линии фронта и в зависимости от обучения, поставки оборудования Украине.

«Я думаю, что вполне возможно, что украинцы (осуществят – ред.) серьезных тактических успехов даже на операционном уровне для освобождения максимально большего количества украинских территорий», - рассказал Милли.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинское контрнаступление может начаться уже этой весной. До этого времени необходимо укрепить ее обороноспособность, и решить вопрос с поставками оружия, включая танки.