Генерал Міллі вважає, що у цьому році можлива стабілізація фронту та досягнення Україною тактичних успіхів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна в цьому році зможе стабілізувати лінію фронту та досягнути тактичних успіхів на операційному рівні для звільнення якомога більшої кількості українських територій. Про це він заявив на пресконференції щодо засідання у форматі “Рамштайна”, передає кореспондент УНН.
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«Більшість європейських лідерів заявили, що ця війна ймовірно закінчиться перемовинами, з воєнної точки зору – це дуже важка боротьба, вона охоплює, лінію фронту від Харкова до півдня України й там серйозні бойові дії йдуть»,- розповів Міллі.
Міллі стверджує, що з воєнної точки зору, в цьому році буде важко у воєнному відношенні вигнати російські війська з усіх окупованих територій України.
«Але це не значить, що цього не може відбутися, але це буде дуже важко», - сказав він.
За його словами, цього року можлива стабілізація лінії фронту й в залежності від навчання, постачання обладнання Україні.
«Я думаю, що цілком можливо, що українці (здійснять – ред.) серйозних тактичних успіхів навіть на операційному рівні для звільнення максимально більшої кількості українських територій», - розповів Міллі.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що український контрнаступ може початися вже цієї весни. До цього часу необхідно зміцнити її обороноздатність, і вирішити питання з поставками зброї, включно з танками.