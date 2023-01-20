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Генерал Міллі вважає, що у цьому році можлива стабілізація фронту та досягнення Україною тактичних успіхів

Київ • УНН

 • 1669944 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна в цьому році зможе стабілізувати лінію фронту та досягнути тактичних успіхів на операційному рівні для звільнення якомога більшої кількості українських територій. Про це він заявив на пресконференції щодо засідання у форматі “Рамштайна”, передає кореспондент УНН.

Генерал Міллі вважає, що у цьому році можлива стабілізація фронту та досягнення Україною тактичних успіхів

Цитата

«Більшість європейських лідерів заявили, що ця війна ймовірно закінчиться перемовинами, з воєнної точки зору – це дуже важка боротьба, вона охоплює, лінію фронту від Харкова до півдня України й там серйозні бойові дії йдуть»,- розповів Міллі.

Міллі стверджує, що з воєнної точки зору, в цьому році буде важко у воєнному відношенні вигнати російські війська з усіх окупованих територій України.

«Але це не значить, що цього не може відбутися, але це буде дуже важко», - сказав він.

За його словами, цього року можлива стабілізація лінії фронту й в залежності від навчання, постачання обладнання Україні.

«Я думаю, що цілком можливо, що українці (здійснять – ред.) серйозних тактичних успіхів навіть на операційному рівні для звільнення максимально більшої кількості українських територій», - розповів Міллі.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що український контрнаступ може початися вже цієї весни. До цього часу необхідно зміцнити її обороноздатність, і вирішити питання з поставками зброї, включно з танками.

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