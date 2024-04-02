Гендиректор ДТЭК показал одну из разрушенных россиянами ТЭС

ДТЭК потеряла 80% генерирующих мощностей. 5 из 6 теплоэлектростанций компании серьезно повреждены. Одну из изуродованных российскими атаками ТЭС показали в пресс-службе ДТЭК, пишет УНН.

Вот так выглядит одна из теплоэлектростанций ДТЭК изнутри после масштабных атак врага 22 и 29 марта. - говорится в заметке ДТЭК к видео.

Детали

Видео с разрушенной ТЭС снял и опубликовал Главный исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко. Он поделился снятым в своей заметке в соц сети Х, и поблагодарил

Раньше это была полностью функционирующая диспетчерская электростанция ДТЭК, снабжавшая энергией украинские дома, предприятия, больницы и школы. Сегодня я вблизи видел, как россия превратила его в пепел: действительно ужасный уровень ущерба от ракет и беспилотников против чисто гражданского объекта. Действия противника бесспорно являются военным преступлением. Только благодаря надежным протоколам безопасности и защиты внутри диспетчерской никто не погиб и не пострадал. - написал Тимченко.

Тимченко также добавил, что Украине нужна срочная помощь от союзников и партнеров в миссии по защите энергетического оборудования, и инвестиций для построения более устойчивой системы. А также в очередной раз подчеркнул важность политической поддержки по увеличению количества вооружения и противовоздушной обороны, чтобы защитить энергетический сектор Украины от атак врага.

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По данным компании 80% генерирующих мощностей компании потеряны из-за атак россиян 22 и 29 марта.

Серьезно повреждены 5 из 6 наших ТЭС ДТЭК.

В компании ситуацию отмечают как "чрезвычайно тяжелую".