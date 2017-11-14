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Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии на время зимней Олимпиады

Киев  •  УНН

 • 10530 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в феврале и марте 2018 года в Южной Корее. Об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета, передает УНН.

Резолюция призывает сохранять мир все нации на срок за неделю до Олимпиады, которая будет проходить с 9 до 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, и через неделю после окончания Паралимпийских игр, которые будут с 8 по 18 марта.

"Это особенно важно, учитывая время и место этих зимних Олимпийских игр. Только государства-члены ООН могут гарантировать спортсменам безопасность во время Олимпийских игр", - подчеркнул президент МОК Томас Бах.

Также отмечается, что такое решение было принято после двухчасового обсуждения государствами-членами ООН.

Напомним, Олимпийский огонь передали организаторам зимних Игр-2018.

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