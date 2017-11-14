Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии на время зимней Олимпиады

Резолюция призывает сохранять мир все нации на срок за неделю до Олимпиады, которая будет проходить с 9 до 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, и через неделю после окончания Паралимпийских игр, которые будут с 8 по 18 марта.

"Это особенно важно, учитывая время и место этих зимних Олимпийских игр. Только государства-члены ООН могут гарантировать спортсменам безопасность во время Олимпийских игр", - подчеркнул президент МОК Томас Бах.

Также отмечается, что такое решение было принято после двухчасового обсуждения государствами-членами ООН.

Напомним, Олимпийский огонь передали организаторам зимних Игр-2018.