Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про перемир'я на час зимової Олімпіади

Резолюція закликає зберігати мир усі нації на термін за тиждень до Олімпіади, яка проходитеме з 9 до 25 лютого у південнокорейському Пхенчхані, і через тиждень після закінчення Паралімпійських ігор, які будуть з 8 по 18 березня.

"Це особливо важливо, враховуючи час і місце цих зимових Олімпійських ігор. Тільки держави-члени ООН можуть гарантувати спортсменам безпеку під час Олімпійських ігор", - наголосив президент МОК Томас Бах.

Також зазначається, що таке рішення ухвалили після двогодинного обговорення державами-членами ООН.

Нагадаємо, Олімпійський вогонь передали організаторам зимових Ігор-2018.