Правоохранители разоблачили чиновницу Министерства юстиции, которая вместе с сообщником пыталась незаконно завладеть средствами крупного аграрного предприятия. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как выяснили следователи, за 120 тысяч долларов США женщина обещала представителю бюджетообразующего предприятия региона внести в реестр недвижимого имущества сведения о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Также чиновница привлекла сообщником своего знакомого, гражданина другого государства, который называл себя «влиятельным чиновником» этого же Министерства и должен был выступать гарантом выполнения обещаний.

В ГБР рассказывают, что вчера 1 августа 2024 года сообщники получили первый транш в размере 30 тысяч долларов США и сообщили, что для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня, чтобы передать остальные средства.

При этом, говорят правоохранители, чиновница хвасталась влиятельными знакомствами с руководителями правоохранительных органов.

После получения средств оба «дельца» были задержаны. Фигурантам объявлено о подозрении в покушении на завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Предусмотренное статьями наказание - до 12 лет лишения свободы - резюмировали в ГБР.

В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в эквиваленте 60 тыс долл. каждому.

Напомним,

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выманивали у людей деньги, представляясь работниками Государственного бюро расследований и предлагая широкий спектр услуг для потенциальных «клиентов».