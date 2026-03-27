ГБР разоблачило схему незаконного вывоза военных из учебного центра на Ровенщине
Киев • УНН
Гражданский организовал вывоз дезертиров из Ровенщины за денежное вознаграждение. Организатору и двум военным грозит до 12 лет лишения свободы.
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и заблокировали канал незаконного вывоза военнослужащих из учебного центра в Ровенской области. Задержан организатор и двое военных, воспользовавшихся его услугами. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.
Подробности
В ведомстве отмечают, что противодействие преступлениям, подрывающим мобилизацию и боевую готовность Сил обороны, находится в постоянном фокусе.
По данным следствия, гражданский мужчина через знакомых и родственников находил военнослужащих, которые хотели покинуть службу. Он инструктировал их, как и когда покинуть территорию учебного центра, после чего забирал автомобилем и вывозил в определенное место.
Стоимость таких "услуг" составляла не менее 5 тысяч евро с одного человека. Деньги организатор получал заранее от родственников военных.
По оперативной информации, схема действовала с конца 2025 года.
Правоохранители задержали организатора ночью 18 марта 2026 года во время очередной попытки вывоза военнослужащего из учебного центра. Еще одного военного, который ранее воспользовался этой схемой, установили и разыскали по месту жительства.
Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность должностных лиц учебного центра к организации схемы.
Двум военнослужащим сообщено о подозрении в дезертирстве в условиях военного положения, а гражданскому – в организации этого преступления.
Санкции соответствующих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
