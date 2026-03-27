$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2м/с
45%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Марченко
Володимир Зеленський
Музикант
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Угорщина
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 1386 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 7280 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 26706 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 81306 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 51831 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Starlink

ДБР викрило схему незаконного вивезення військових з навчального центру на Рівненщині

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Цивільний організував вивезення дезертирів з Рівненщини за грошову винагороду. Організатору та двом військовим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та заблокували канал незаконного вивезення військовослужбовців із навчального центру на Рівненщині. Затримано організатора та двох військових, які скористалися його послугами. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

Деталі

У відомстві наголошують, що протидія злочинам, які підривають мобілізацію та бойову готовність Сил оборони, перебуває у постійному фокусі.

За даними слідства, цивільний чоловік через знайомих та родичів знаходив військовослужбовців, які хотіли залишити службу. Він інструктував їх, як і коли залишити територію навчального центру, після чого забирав автомобілем та вивозив у визначене місце.

Вартість таких "послуг" становила щонайменше 5 тисяч євро з однієї особи. Гроші організатор отримував наперед від родичів військових.

За оперативною інформацією, схема діяла з кінця 2025 року.

Правоохоронці затримали організатора вночі 18 березня 2026 року під час чергової спроби вивезення військовослужбовця з навчального центру. Ще одного військового, який раніше скористався цією схемою, встановили та розшукали за місцем проживання.

Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність посадовців навчального центру до організації схеми.

Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у дезертирстві в умовах воєнного стану, а цивільному – в організації цього злочину.

Санкції відповідних статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Рівненська область
Україна
Одеса