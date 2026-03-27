ДБР викрило схему незаконного вивезення військових з навчального центру на Рівненщині
Київ • УНН
Цивільний організував вивезення дезертирів з Рівненщини за грошову винагороду. Організатору та двом військовим загрожує до 12 років позбавлення волі.
Працівники Державного бюро розслідувань викрили та заблокували канал незаконного вивезення військовослужбовців із навчального центру на Рівненщині. Затримано організатора та двох військових, які скористалися його послугами. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
Деталі
У відомстві наголошують, що протидія злочинам, які підривають мобілізацію та бойову готовність Сил оборони, перебуває у постійному фокусі.
За даними слідства, цивільний чоловік через знайомих та родичів знаходив військовослужбовців, які хотіли залишити службу. Він інструктував їх, як і коли залишити територію навчального центру, після чого забирав автомобілем та вивозив у визначене місце.
Вартість таких "послуг" становила щонайменше 5 тисяч євро з однієї особи. Гроші організатор отримував наперед від родичів військових.
За оперативною інформацією, схема діяла з кінця 2025 року.
Правоохоронці затримали організатора вночі 18 березня 2026 року під час чергової спроби вивезення військовослужбовця з навчального центру. Ще одного військового, який раніше скористався цією схемою, встановили та розшукали за місцем проживання.
Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність посадовців навчального центру до організації схеми.
Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у дезертирстві в умовах воєнного стану, а цивільному – в організації цього злочину.
Санкції відповідних статей передбачають до 12 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Нагадаємо
