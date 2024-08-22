ГБР открыло более 400 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК

Начиная с 24 февраля 2022 года правоохранители открыли 408 уголовных производств, связанных с работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что на фоне объявленного в Украине военного положения и всеобщей мобилизации ГБР продолжает последовательное и системное противодействие правонарушениям, связанным с функционированием территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Начиная с 24 февраля 2022 года работники ГБР расследовали 408 уголовных производств, связанных с работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы сообщено о подозрении 73 лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека. Обвинительный приговор уже получили 10 человек - резюмировали в ГБР.

По результатам этой работы сообщено о подозрении 73 лицам, в суд направлено 37 обвинений в отношении 61 человека. Обвинительный приговор уже получили 10 человек.

Справа начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК: до суду скеровано клопотання про арешт 1 млн доларів

Уже доказанные судом суммы полученной неправомерной выгоды во время махинаций в ТЦК составляют 114 млн гривен. Установлено убытков на сумму 19 млн гривен, из которых благодаря усилиям ГБР возмещено 6,5 млн гривен.

Также суды арестовали имущество фигурантов расследования ГБР на сумму 264 млн гривен.

Напомним

Работника Одесского центра комплектования будут судить за вмешательство в базу "Оберіг". Он фиктивно изменил данные 138 военнообязанных, заработав около миллиона долларов.