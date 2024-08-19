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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 17:19  •  21231 просмотра

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В суд подано ходатайство об аресте более $1 млн, изъятых у начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщника. Их подозревают в схеме уклонения от мобилизации.

В Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство о наложении ареста на более 1 млн долларов, которые были изъяты во время обысков у начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника. Они являются фигурантами дела о схеме по уклонению от мобилизации. Об этом журналисту УНН рассказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

«Относительно изъятых средств (более 1 млн долл. - ред.), сейчас в (Шевченковский районный - ред.) суд направлено ходатайство о наложении на них ареста», - сообщила Максимец.

Дополнение

Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщник разоблачены и задержаны на схеме по уклонению от мобилизации - во время обысков у них изъяли более 1 млн долларов. 

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леониде Викочко и начальнике Бориспольского ТЦК Сергее Русине.

В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, «уклонистов» и в автомобилях фигурантов проведено 33 обыска. В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов США у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщника, которых подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставлении взятки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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