Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

В Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство о наложении ареста на более 1 млн долларов, которые были изъяты во время обысков у начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника. Они являются фигурантами дела о схеме по уклонению от мобилизации. Об этом журналисту УНН рассказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

«Относительно изъятых средств (более 1 млн долл. - ред.), сейчас в (Шевченковский районный - ред.) суд направлено ходатайство о наложении на них ареста», - сообщила Максимец.

Дополнение

Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщник разоблачены и задержаны на схеме по уклонению от мобилизации - во время обысков у них изъяли более 1 млн долларов.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леониде Викочко и начальнике Бориспольского ТЦК Сергее Русине.

В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, «уклонистов» и в автомобилях фигурантов проведено 33 обыска. В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов США у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщника, которых подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставлении взятки.