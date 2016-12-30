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"Газпром" выделит 310 млн евро на строительство "Турецкого потока"

"Газпром" выделит 310 млн евро на строительство "Турецкого потока"

Киев • УНН

 • 10101 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Совет директоров "Газпрома" одобрил предоставление займа компании South Stream Transport BV объемом 310 млн евро сроком на 3,5 года, которые направят на финансирование проекта "Турецкий поток". Об этом говорится в материалах "Газпрома", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Предоставленные ОАО "Газпром" средства используются компанией South Stream Transport BV для финансирования расходов компании South Stream Transport BV по реализации проекта "Турецкий поток", связанных с осуществлением платежей по заключенным контрактам на поставку трубной продукции и оборудования, хранения и выполнения строительно монтажных работ, по другим контрактам на закупку товаров, выполнение работ и услуг, а также общих административных расходов", - говорится в сообщении.

Проект "Турецкий поток" был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года как замена "Южного потока".

Планировалось, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая.

Проект предусматривает строительство газопровода через Черное море в европейской части Турции и далее до границы с Грецией. Длина морской части газопровода должна составить около 910 км, сухопутной части на турецкой территории - 180 км. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд евро.

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