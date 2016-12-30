"Газпром" виділить 310 млн євро на будівництво "Турецького потоку"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Рада директорів "Газпрому" схвалила надання позики компанії South Stream Transport B.V. обсягом 310 млн євро терміном на 3,5 роки, які спрямують на фінансування проекту "Турецький потік". Про це йдеться в матеріалах "Газпрому", передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Надані ПАТ "Газпром" кошти використовуються компанією South Stream Transport BV для фінансування витрат компанії South Stream Transport BV щодо реалізації проекту "Турецький потік", пов'язаних зі здійсненням платежів за укладеними контрактами на поставку трубної продукції та обладнання, зберігання та виконання будівельно-монтажних робіт, за іншими контрактами на закупівлю товарів, виконання робіт і послуг, а також загальних адміністративних витрат", - йдеться в повідомленні.
Проект "Турецький потік" був анонсований російським керівництвом у грудні 2014 року як заміна "Південного потоку".
Планувалося, що морська ділянка "Турецького потоку" буде складатися з чотирьох ниток потужністю 15,75 млрд куб. м кожна.
Проект передбачає будівництво газопроводу через Чорне море до європейської частини Туреччини і далі до кордону з Грецією. Довжина морської частини газопроводу повинна становити близько 910 км, сухопутної частини на турецькій території - 180 км. Загальна вартість проекту оцінювалася в 11,4 млрд євро.