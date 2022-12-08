“Газпром” достиг нового максимума по суточным поставкам газа в Китай

Цитата

”Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год. 7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%", – говорится в сообщении.

Напомним

Крупнейший в россии производитель и экспортер сжиженного природного газа "Газпром" пригрозил сократить поставки газа через Украину, как раз в тот момент, когда холодные зимние температуры побуждают европейцев начать использовать свои запасы.