“Газпром” досяг нового максимуму щодо добових поставок газу до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. “Газпром", на запит Китаю, збільшив добові постачання газу китайським споживачам порівняно із запланованими раніше на грудень обсягами. 7 грудня було зафіксовано новий добовий максимум. Про це повідомив “Газпром”, передає, УНН.
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”Газпром" пішов назустріч запиту китайської сторони щодо збільшення добових поставок газу в грудні щодо раніше затвердженого графіка на 2022 рік. 7 грудня забезпечено новий максимум добових поставок російського газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в 2022 році. Перевищення передбачених договором добових контрактних зобов'язань "Газпрому" становило 16,1%", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Найбільший у росії виробник та експортер зрідженого природного газу "Газпром" пригрозив скоротити постачання газу через Україну, якраз у той момент, коли холодні зимові температури спонукають європейців почати використовувати свої запаси.