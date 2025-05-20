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"Газовое дело": апелляция отменила приговор экс-нардепу Онищенко

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Апелляционная палата ВАКС отменила приговор Александру Онищенко, осужденному к 15 годам за хищение более 740 млн грн на газе. Дело возвращено на повторное рассмотрение.

"Газовое дело": апелляция отменила приговор экс-нардепу Онищенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила приговор ВАКС в отношении бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, который в прошлом году был приговорен к 15 годам тюрьмы по делу о завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн во время добычи и продажи природного газа. Суд вернул дело на повторное рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС, передает УНН.

Детали

Как сообщает пресс-служба суда, 20 мая Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы сторон защиты, обвинения, представителя ООО, а также гражданского истца на приговор ВАКС от 5 апреля 2024, которым бывший народный депутат Украины и другая фигурантка дела признаны виновными в совершении ряда уголовных правонарушений.

В суде имя фигуранта не называют, но из материалов дела известно, что речь идет об экс-нардепе Александре Онищенко, который в прошлом году был приговорен к 15 годам лишения свободы за присвоение более 740 миллионов гривен, полученных от добычи и продажи газа в компании "Укргаздобыча".

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, апелляционные жалобы стороны защиты, представителя ООО и гражданского истца удовлетворены частично, приговор ВАКС отменен и назначено новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции, в остальной части апелляционные жалобы оставить без удовлетворения 

- сообщили в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним

По версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") причинены убытки в сумме более 740 млн грн.

Онищенко давно скрывается за границей.

В апреле прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Александра Онищенко по делу о завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Павел Башинский

Павел Башинский

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