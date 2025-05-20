"Газова справа": апеляція скасувала вирок екснардепу Онищенку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок ВАКС щодо колишнього народного депутата України Олександра Онищенка, якого в минулому році було засуджено до 15 років тюрми у справі щодо заволодіння державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу. Суд повернув справу на на повторний розгляд. Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС, передає УНН.

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Як повідомляє пресслужба суду, 20 травня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту, обвинувачення, представника ТОВ, а також цивільного позивача на вирок ВАКС від 5 квітня 2024, яким колишнього народного депутата України та іншу фігурантку справи визнано винуватими у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.

У суді імені фігуранта не називають, але з матеріалів справи відомо, що мова йде про екснардепа Олександра Онищенка, якого в минулому році було засуджено до 15 років позбавлення волі за привласнення понад 740 мільйонів гривень, отриманих від видобутку та продажу газу в компанії "Укргазвидобування".

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора, апеляційні скарги сторони захисту, представника ТОВ та цивільного позивача задоволено частково, вирок ВАКС скасовано та призначено новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції, у іншій частині апеляційні скарги залишити без задоволення - повідомили в Апеляційній палаті ВАКС.

Нагадаємо

За версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Онищенко давно переховується за кордоном.

В квітні минулого року Вищий антикорупційний суд заочно засудив до 15 років тюрми екснардепа Олександра Онищенка у справі щодо заволодіння державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".