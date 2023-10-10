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"Газова справа" Онищенка: ВАКС планує оголосити вирок у листопаді

"Газова справа" Онищенка: ВАКС планує оголосити вирок у листопаді

Київ • УНН

 • 405318 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд планує оголосити вирок у “газовій справі” екснардепа Олександра Онищенка, у листопаді цього року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

Цитата

“Сьогодні, 10 жовтня, колегія суддів ВАКС вийшла до нарадчої кімнати для ухвалення вироку в справі за обвинуваченням, зокрема, народного депутата України VII та VIII скликань щодо ймовірного заволодіння державними коштами під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством „Укргазвидобування“. Планується, що вирок буде проголошено у листопаді цього року”, — йдеться в повідомленні.

ВАКС нагадав, що кримінальне провадження надійшло на розгляд суддів 17 жовтня 2019 року, у цій справі стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження. За цей час судом досліджено близько 350 томів документів і висновків експертів, допитано 43 свідки та 5 експертів.

Доповнення

Як повідомлялося раніше, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

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