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"Газовое дело" Онищенко: ВАКС планирует огласить приговор в ноябре

"Газовое дело" Онищенко: ВАКС планирует огласить приговор в ноябре

Киев • УНН

 • 405317 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд планирует огласить приговор по “газовому делу” экс-нардепа Александра Онищенко, в ноябре этого года. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ВАКС.

Цитата

“Сегодня, 10 октября, коллегия судей ВАКС вышла в совещательную комнату для принятия приговора по делу по обвинению, в частности, народного депутата Украины VII и VIII созывов относительно вероятного завладения государственными средствами во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом „Укргаздобыча“. Планируется, что приговор будет вынесен в ноябре этого года”, — говорится в сообщении.

ВАКС напомнил, что уголовное производство поступило на рассмотрение судей 17 октября 2019 года, по этому делу в отношении обвиняемых осуществляется специальное судебное производство. За это время судом исследовано около 350 томов документов и заключений экспертов, допрошено 43 свидетели и 5 экспертов.

Дополнение

Как сообщалось ранее, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО “Укргаздобыча” (100% акций принадлежат государственной НАК “Нафтогаз Украины”) причинен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к участию в “газовой схеме” 29 человек. Среди них — двое близких людей, которые выполняли роль соорганизаторов, остальные — работники ПАО “Укргаздобыча”, юрист, финансисты, руководители компаний и тому подобное.

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