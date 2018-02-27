Газ остается для Украины основным стратегическим ресурсом - Кистион

"В ближайшие несколько десятков лет потребность в природном газе в Евросоюз будет оставаться высокой. А поскольку Украина - это Европа, то те тренды, которые присущи странам ЕС присущи и Украине. Газ остается основным стратегическим ресурсом", - подчеркнул он.

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Как уточнил он, правительство планирует, что к 2025 году Украина станет полностью энергонезависимой и перестанет импортировать газ, а в перспективе станет экспортером газа.

По словам Кистиона, положительным в этом контексте является то, что в прошлом году Украине удалось приостановить тенденцию к уменьшению добычи и перейти к его наращиванию.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 февраля уменьшился до 10,714 млрд куб.м.