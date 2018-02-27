Газ остается для Украины основным стратегическим ресурсом - Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Газ останется основным стратегическим ресурсом для Украины. Об этом заявил на открытии девятого ежегодного "Украинского энергетического форума" Владимир Кистион, передает корреспондент УНН.
"В ближайшие несколько десятков лет потребность в природном газе в Евросоюз будет оставаться высокой. А поскольку Украина - это Европа, то те тренды, которые присущи странам ЕС присущи и Украине. Газ остается основным стратегическим ресурсом", - подчеркнул он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кистион назвал направления реформы газового сектора Украины
Как уточнил он, правительство планирует, что к 2025 году Украина станет полностью энергонезависимой и перестанет импортировать газ, а в перспективе станет экспортером газа.
По словам Кистиона, положительным в этом контексте является то, что в прошлом году Украине удалось приостановить тенденцию к уменьшению добычи и перейти к его наращиванию.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 февраля уменьшился до 10,714 млрд куб.м.