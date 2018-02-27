Газ залишається для України основним стратегічним ресурсом - Кістіон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Газ залишиться основним стратегічним ресурсом для України. Про це заявив на відкритті дев'ятого щорічного "Українського енергетичного форуму" Володимир Кістіон, передає кореспондент УНН.
“У найближчі кілька десятків років потреба у природному газі у Євросоюзу залишатиметься високою. А оскільки Україна — це Європа, то ті тренди, які притаманні країнам ЄС притаманні й Україні. Газ лишається основним стратегічним ресурсом”, — наголосив він.
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Як уточнив він, уряд планує, що до 2025 року Україна стане повністю енергонезалежною та перестане імпортувати газ, а у перспективі стане експортером газу.
За словами Кістіона, позитивним у цьому контексті є те, що минулого року Україні вдалося призупинити тенденцію до зменшення видобутку газу і перейти до його нарощення.
Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 21 лютого зменшився до 10,714 млрд куб. м.