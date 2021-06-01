Позорная кульминация сфабрикованного процесса: в Amnesty International сделали заявление относительно приговора Рефату Чубарову

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"Этот приговор является позорной кульминацией несправедливого и сфабрикованного судебного процесса против Рефата Чубарова и еще одной попыткой Российской Федерации подавить сопротивление крымскотатарского сообщества против низких преследований", - отметила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

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Покальчук отметила, что массовые мероприятия 26 февраля 2014 года в Симферополе, в организации которых признали виновным Рефата Чубарова, не соответствуют критериям "массовых беспорядков" даже по определению Уголовного кодекса РФ. Все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что в тот день не было никаких "массовых беспорядков".

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Приговор Чубарову - очередное наступление на лидеров крымскотатарского сообщества, которое незаконным и дерзким способом заставляют замолчать. Amnesty International требует немедленно отменить данное решение и снять все обвинения против Чубарова.

В конце марта 2020 года следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение Чубарову по ч.1 ст.212 (организация массовых беспорядков), ч.2 ст.280.1, ч.1 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России ) Уголовного кодекса РФ. В июле 2020 года суд в Симферополе начал рассматривать по существу уголовное производство в отношении Чубарова.