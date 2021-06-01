Ганебна кульмінація сфабрикованого процесу: в Amnesty International зробили заяву щодо вироку Рефату Чубарову

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“Цей вирок є ганебною кульмінацією несправедливого і сфабрикованого судового процесу проти Рефата Чубарова та ще однією спробою Російської Федерації придушити опір кримськотатарської спільноти проти ницих переслідувань”, — зазначила директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.

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Покальчук зауважила, що масові заходи 26 лютого 2014 року у Сімферополі, в організації яких визнали винним Рефата Чубарова, не відповідають критеріям “масових заворушень” навіть за визначенням Кримінального кодексу РФ. Усі наявні докази свідчать про те, що в той день не було ніяких “масових заворушень”.

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Вирок Чубарову — черговий наступ на лідерів кримськотатарської спільноти, яку в незаконний і зухвалий спосіб змушують замовкнути. Amnesty International вимагає негайно скасувати дане рішення і зняти всі обвинувачення проти Чубарова.

Наприкінці березня 2020 року слідчий комітет РФ заочно висунув обвинувачення Чубарову за ч.1 ст.212 (організація масових заворушень), ч.2 ст.280.1, ч.1 ст.280.1 (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії ) Кримінального кодексу РФ. У липні 2020 року суд у Сімферополі почав розглядати по суті кримінальне провадження щодо Чубарова.