Гандболисты "Мотора" добыли второй подряд выигрыш в Лиге чемпионов

Планы "Целье" не дать разыграться лидерам "Мотора" провалились полностью. Запорожцы были лучше соперников в атаке, но еще больше превосходили словенцев по игре в защите. Заставляя гостей ошибаться, команда бежала в переходы и забила немало легких голов - 36:27.

"Еще после матча в Словении я говорил, что мы не слабее "Целье". Сегодня мы превосходили их и в нападении, и в защите. Наше преимущество в 6-7 голов в первом тайме еще ничего не значило. Тренер делал акцент на том , что "Целье" борется все 60 минут и любая наша расслабленность сразу приведет к пропущенным голам. Поэтому мы старались сохранять концентрацию и играть до конца.

Статистика игроков "Мотора": Комок, Киреев (2/12) Малашинскас 9/13, Пуховский 5/9, Пачковски 8/11, Козакевич 2/3, Бабичев 1/1, Пешевски 1/1, Денисов 4/4, Кубатко 2/2, Шинкель 1/1, Буйненко, Донцов 1 / 1, Дорощук 2/3, Кус, Сорока.

Заметим, что благодаря серии успехов "Мотор" поднялся с 8-го на пятом место турнирной таблицы, причем отставание от третьего позиции составляет лишь одно очко.