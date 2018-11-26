Гандболісти "Мотору" здобули другий поспіль виграш в Лізі чемпіонів

Плани "Цельє" не дати розігратися лідерам "Мотор" провалилися повністю. Запорожці були краще суперників в атаці, але ще більше перевершували словенців по грі в захисті. Змушуючи гостей помилятися, команда тікала в переходи і забила чимало легких голів – 36:27.

"Ще після матчу в Словенії я говорив, що ми не слабші за "Цельє". Сьогодні ми перевершували їх і в нападі, і в захисті. Наша перевага в 6-7 голів в першому таймі ще нічого не значила. Тренер робив акцент на тому, що "Цельє" бореться всі 60 хвилин і будь-яка наша розслабленість відразу призведе до пропущених голів. Тому ми намагалися зберігати концентрацію і грати до кінця.

Статистика гравців "Мотору": Комок, Кірєєв (2/12); Малашінскас 9/13, Пуховський 5/9, Пачковські 8/11, Козакевич 2/3, Бабичев 1/1, Пешевскі 1/1, Денисов 4/4, Кубатко 2/2, Шинкель 1/1, Буйненко, Донцов 1/1, Дорощук 2/3, Кус, Сорока.

Зауважимо, що завдяки серії успіхів "Мотор" піднявся з 8-го на 5-е місце турнірної таблиці, причому відставання від третьої позиції становить лише одне очко.