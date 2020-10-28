Гандбол: сборная Украины объявила состав на матчи с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Мужская сборная Украины по гандболу назвала состав на матчи с Россией в отборе на Евро-2022. Об этом сообщили в федерации гандбола Украины, передает УНН.
"Тренерский штаб мужской сборной Украины по гандболу во главе с Николаем Степанцом назвал 21 игрока для подготовки к двум матчам против сборной России в отборе на чемпионат Европы-2022", - говорится в сообщении.
Добавим, что матчи состоятся 5 и 7 ноября в Минске. Наша национальная команда вылетит в столицу Беларусь 30 октября для подготовки к играм.
Сборная Украины:
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- Вратари: Антон Терехов ("Погонь Щецин", Польша), Юрий Шамрыло ("Амьен Пикардия", Франция), Максим Вьюник ("Мотор").
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- Линейные: Иван Бурзак ("Мотор"), Дмитрий Тютюнник ("Мотор"), Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия), Эдуард Захаров ("Пермские медведи", Россия).
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- Игроки задней линии: Сергей Онуфриенко ("Шартр", Франция), Евгений Буйненко ("Пермские медведи", Россия), Владислав Донцов ("Мотор"), Дмитрий Горига ("Мотор"), Владислав Паровинчак ("Машека", Беларусь) Станислав Жуков ("ЦСКА", Россия), Александр Кириленко ("Пермские медведи", Россия), Тарас Миноцкий ("Мотор"), Вячеслав Садовой ("Сучава", Румыния).
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- Левые крайние: Захар Денисов ("Мотор"), Евгений Жук ("Пермские медведи", Россия), Станислав Плясун ("Донбасс").
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- Правые крайние: Эдуард Кравченко ("Мотор"), Артем Козакевич ("Мотор").
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Тренерский штаб: Николай Степанец, Евгений Будко, Виктор Горбаха.
Отметим, что сборная в этот раз недосчиталась многих ведущих игроков. Из-за травм помочь национальной команде не смогут вратарь Геннадий Комок и полевые игроки Владислав Остроушко, Владислав Залевский. На самоизоляции находится Александр Тиль, который выступает в чемпионате Польши. Из-за карантинных условий приехать не смогут еще два представителя польской Суперлиги Андрей Акименко и Антон Деревянкин.
Отметим, что матч Украина - Российская Федерация 5 ноября начнется в 17:00 по украинскому времени, а игра Россия - Украина 7 ноября стартует в 14:00.
Напомним, что в начале октября большая часть состава чемпиона Украины по гандболу заразилась коронавирусом.