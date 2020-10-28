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Гандбол: збірна України оголосила склад на матчі з Росією

Гандбол: збірна України оголосила склад на матчі з Росією

Київ • УНН

 • 49954 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Чоловіча збірна України з гандболу назвала склад на матчі з Росією у відборі на Євро-2022. Про це повідомили в федерації гандболу України, передає УНН.

“Тренерський штаб чоловічої збірної України з гандболу на чолі з Миколою Степанцем назвав 21 гравця для підготовки до двох матчів проти збірної Росії у відборі на чемпіонат Європи-2022”, - йдеться в повідомленні.

Додамо, що матчі відбудуться 5 та 7 листопада у Мінську. Наша національна команда вилетить до столиці Білорусі 30 жовтня для підготовки до ігор.

Збірна України:

  • Воротарі: Антон Терехов (“Погонь Щецин”, Польща), Юрій Шамрило (“Ам'єн Пікардія”, Франція), Максим В’юник(“Мотор”).
  • Лінійні: Іван Бурзак (“Мотор”), Дмитро Тютюнник (“Мотор”), Дмитро Ільченко (ЦСКА, Росія), Едуард Захаров (“Пермські мєдвєді”, Росія).
  • Гравці задньої лінії: Сергій Онуфрієнко (“Шартр”,Франція), Євген Буйненко (“Пермські мєдвєді”, Росія), Владислав Донцов (“Мотор”), Дмитро Горіга (“Мотор”), Владислав Паровінчак (“Машека”, Білорусь), Станіслав Жуков (“ЦСКА”, Росія), Олександр Кириленко (“Пермські мєдвєді”, Росія), Тарас Міноцький (“Мотор”), В'ячеслав Садовий (“Сучава”, Румунія).
  • Ліві крайні: Захар Денисов (“Мотор”), Євген Жук (“Пермські мєдвєді”, Росія), Станіслав Плясун (“Донбас”).
  • Праві крайні: Едуард Кравченко (“Мотор”), Артем Козакевич (“Мотор”).

Тренерський штаб: Микола Степанець, Євген Будко, Віктор Горбаха.

Відзначимо, що збірна цього разу недорахувалась багатьох провідних гравців. Через травми допомогти національній команді не зможуть воротар Геннадій Комок та польові гравці Владислав Остроушко, Владислав Залевський. На самоізоляції перебуває Олександр Тільте, який виступає у чемпіонаті Польщі. Через карантинні умови приїхати не зможуть ще два представники польської Суперліги Андрій Акіменко та Антон Деревянкін.

Відзначимо, що матч Україна — Росія 5 листопада почнеться о 17:00 за українським часом, а гра Росія — Україна 7 листопада стартує о 14:00.

Нагадаємо, що на початку жовтня більша частина складу чемпіона України з гандболу заразився коронавірусом.

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