Гана сообщила о двух случаях вируса Марбург: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Гана сообщила о двух случаях заражения вирусом Марбург, принадлежащего к тому же семейству, что и лихорадка Эбола в южном регионе страны Ашанти. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
По сообщению Службы здравоохранения Ганы, предварительные результаты анализа образцов крови для двух случаев свидетельствуют о наличии вируса Марбург и образцы были отправлены в исследовательский центр Института Пастера в Дакаре в Сенегале для подтверждения.
«Новые случаи не были зарегистрированы с тех пор, как две недели назад были взяты два образца», — говорится в заявлении.
Еще 34 человека, контактировавших с больными, были обнаружены и находятся на карантине.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что в случае подтверждения это будет первый случай заболевания Марбургом в Гане.
ВОЗ сообщила, что Гвинея подтвердила один случай вспышки, которая была объявлена завершенной в сентябре 2021 года.
Добавим
По данным ВОЗ, предварительные вспышки и спорадические случаи Марбургской лихорадки в Африке были зарегистрированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.
Не существует лечения или вакцины от Марбургской лихорадки, которая несколько менее смертоносна, чем лихорадка Эбола, с такими симптомами, как высокая температура, внутреннее и наружное кровотечение.