Гана повідомила про два випадки вірусу Марбург: деталі

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 22175 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 51772 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 65916 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 76082 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 75394 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 75397 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 83575 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 220211 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149099 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172422 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 31741 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 75957 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 98142 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 96069 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 51886 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 3675 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 220217 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 495492 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 445396 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 651579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 5244 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 26349 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 51886 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 98142 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 113298 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Гана повідомила про два випадки вірусу Марбург: деталі

Гана повідомила про два випадки вірусу Марбург: деталі

Київ • УНН

 • 250457 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Гана повідомила про два випадки зараження вірусом Марбург, що належить до того ж сімейства, що й лихоманка Ебола, у південному регіоні країни Ашанті. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

За повідомленням Служби охорони здоров'я Гани, попередні результати аналізу зразків крові для двох випадків свідчать про наявність вірусу Марбург і зразки були відправлені до дослідницького центру Інституту Пастера в Дакарі в Сенегалі для підтвердження.

«Нових випадків не було зареєстровано з того часу, як два тижні тому було взято два зразки», — йдеться у заяві.

Ще 34 особи, які контактували із хворими, були виявлені і наразі перебувають на карантині.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у разі підтвердження це буде перший випадок захворювання на Марбурга в Гані.

ВООЗ повідомила, що Гвінея підтвердила один випадок спалаху, який був оголошений завершеним у вересні 2021 року.

Додамо

За даними ВООЗ, попередні спалахи та спорадичні випадки Марбурзької лихоманки в Африці були зареєстровані в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

Не існує лікування або вакцини від Марбурзької лихоманки, яка дещо менш смертоносна, ніж лихоманка Ебола, з такими симптомами, як висока температура, внутрішня та зовнішня кровотеча.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95