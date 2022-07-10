Гана повідомила про два випадки вірусу Марбург: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Гана повідомила про два випадки зараження вірусом Марбург, що належить до того ж сімейства, що й лихоманка Ебола, у південному регіоні країни Ашанті. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
За повідомленням Служби охорони здоров'я Гани, попередні результати аналізу зразків крові для двох випадків свідчать про наявність вірусу Марбург і зразки були відправлені до дослідницького центру Інституту Пастера в Дакарі в Сенегалі для підтвердження.
«Нових випадків не було зареєстровано з того часу, як два тижні тому було взято два зразки», — йдеться у заяві.
Ще 34 особи, які контактували із хворими, були виявлені і наразі перебувають на карантині.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у разі підтвердження це буде перший випадок захворювання на Марбурга в Гані.
ВООЗ повідомила, що Гвінея підтвердила один випадок спалаху, який був оголошений завершеним у вересні 2021 року.
Додамо
За даними ВООЗ, попередні спалахи та спорадичні випадки Марбурзької лихоманки в Африці були зареєстровані в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.
Не існує лікування або вакцини від Марбурзької лихоманки, яка дещо менш смертоносна, ніж лихоманка Ебола, з такими симптомами, як висока температура, внутрішня та зовнішня кровотеча.