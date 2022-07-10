Гана повідомила про два випадки вірусу Марбург: деталі

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За повідомленням Служби охорони здоров'я Гани, попередні результати аналізу зразків крові для двох випадків свідчать про наявність вірусу Марбург і зразки були відправлені до дослідницького центру Інституту Пастера в Дакарі в Сенегалі для підтвердження.

«Нових випадків не було зареєстровано з того часу, як два тижні тому було взято два зразки», — йдеться у заяві.

Ще 34 особи, які контактували із хворими, були виявлені і наразі перебувають на карантині.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у разі підтвердження це буде перший випадок захворювання на Марбурга в Гані.

ВООЗ повідомила, що Гвінея підтвердила один випадок спалаху, який був оголошений завершеним у вересні 2021 року.

Додамо

За даними ВООЗ, попередні спалахи та спорадичні випадки Марбурзької лихоманки в Африці були зареєстровані в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

Не існує лікування або вакцини від Марбурзької лихоманки, яка дещо менш смертоносна, ніж лихоманка Ебола, з такими симптомами, як висока температура, внутрішня та зовнішня кровотеча.