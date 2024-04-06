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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Галущенко: россия нацелилась на украинские электростанции, чтобы подорвать экономику. Необходима противовоздушная оборона
россия целенаправленно атакует тепловые и гидроэлектростанции Украины, чтобы нанести ущерб ее экономике, вызывая значительные разрушения объектов производства и передачи электроэнергии, убытки от которых уже измеряются миллиардами гривен.
В Одесской области уничтожили два разводящих дрона
Сегодня днем в небе над Одесской областью украинские военные сбили два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10".
Министр энергетики Галущенко не исключает повышения тарифов на свет
Министр энергетики Украины не исключает повышения тарифов на электроэнергию. В июле и августе украинцев будут просить экономить электричество как можно больше.
Этой ночью мобильные огневые группы сбили ракету "Калибр" - Евлаш
В ночь на 6 апреля мобильная огневая группа сбила российскую ракету "Калибр", которая атаковала Украину.
В США заявили, что помощь Китая российскому ВПК "вызывает беспокойство" и пригрозили "серьезными последствиями"
Американские чиновники предупреждают, что Китай оказывает значительную помощь военно-промышленному комплексу россии, что угрожает Украине и глобальной безопасности.
В Воздушных силах рассказали, на что была направлена сегодняшняя ночная атака рф
В ночь на 6 апреля армия рф в очередной раз прибегла к масштабным ударам по инфраструктуре. Враг применял "шахеды", а также использовал стратегические бомбардировщики Ту-95 для атаки ракетами Х-101. Кроме того, выпустил одну ракету "Калибр".
В Донецкой области в связи с аварийными ремонтными работами сокращена подача воды - ОВА
В нескольких городах Донецкой области сокращена подача воды из-за аварийных ремонтных работ на магистральном водопроводе.
По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже более 36 млн тонн грузов - Кубраков
Рекордные 195,7 тыс. тонн груза было экспортировано из порта "Южный" на судне под панамским флагом CAPTAIN LEONIDAS.
Никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало: в ОП прокомментировали интервью Ермака
Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента объяснила, что заявление Андрея Ермака о возможном наступлении россии на Харьков было неправильно интерпретировано, поскольку он говорил только о ракетных ударах по городу.
В Запорожье раздался звук взрыва
В Запорожье прогремел взрыв. В Воздушных силах сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.