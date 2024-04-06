Галущенко: россия нацелилась на украинские электростанции, чтобы подорвать экономику. Необходима противовоздушная оборона

россия ударяет по тепловым и гидроэлектростанциям, чтобы нанести ущерб экономике Украины. Чтобы защитить энергетические объекты от российских ракетных атак необходимо усиление противовоздушной обороны, заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью для Bloomberg, передает УНН.

Как отмечает Bloomberg, российские атаки на украинские энергетические объекты в последние недели были более масштабными и лучше спланированными, чем в предыдущие два года, они вывели из строя генерирующие мощности и ограничили поставки электроэнергии.

Разрушения были значительными - и в производстве электроэнергии, и в ее передаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабов ущерба, поскольку многие объекты до сих пор находятся под завалами, и мы не можем до них добраться - сказал Галущенко.

Общая сумма убытков еще официально не подсчитана, но Галущенко сказал, что она уже измеряется миллиардами гривен и может продолжать расти. По его словам, в конечном итоге масштабы могут достичь миллиардов долларов.

По словам Галущенко, Украина ищет необходимое ей энергетическое оборудование по всему миру - в частности, в соседних странах - для замены поврежденной техники. Но эти поиски могут оказаться безрезультатными, если у страны не будет достаточной противовоздушной обороны.

Тепловые и гидроэлектростанции стали основным объектом ударов россии весной. По словам Галущенко, эти атаки грозят не только потерями электроэнергии, но и экологическими катастрофами.

Атаки на гидроэлектростанции - это террористические акты и военные преступления, поскольку они влияют не только на производство электроэнергии, но и на работу плотин на реках - сказал министр.

Цель россии - разрушить экономику Украины, сказал Галущенко, добавив, что еще большие убытки, нанесенные энергосистеме, усложнят достижение пика потребления этим летом.

"Мы обязательно будем общаться с людьми", - сказал он. "Все хотят жить комфортно, но мы должны думать о том, что сейчас есть ограничения".

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