Галущенко: россия нацелилась на украинские электростанции, чтобы подорвать экономику. Необходима противовоздушная оборона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  130330 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  137315 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  137033 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  129162 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  106299 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125730 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117908 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119623 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111850 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101192 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  165647 просмотра
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"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  197203 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  260424 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  333116 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  334844 просмотра

Галущенко: россия нацелилась на украинские электростанции, чтобы подорвать экономику. Необходима противовоздушная оборона

россия целенаправленно атакует тепловые и гидроэлектростанции Украины, чтобы нанести ущерб ее экономике, вызывая значительные разрушения объектов производства и передачи электроэнергии, убытки от которых уже измеряются миллиардами гривен.

Война •   •  10116 просмотра
Галущенко: россия нацелилась на украинские электростанции, чтобы подорвать экономику. Необходима противовоздушная оборона

В Одесской области уничтожили два разводящих дрона

Сегодня днем в небе над Одесской областью украинские военные сбили два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10".

Война •   •  10304 просмотра
В Одесской области уничтожили два разводящих дрона

Министр энергетики Галущенко не исключает повышения тарифов на свет

Министр энергетики Украины не исключает повышения тарифов на электроэнергию. В июле и августе украинцев будут просить экономить электричество как можно больше.

Экономика •   •  12640 просмотра
Министр энергетики Галущенко не исключает повышения тарифов на свет

Этой ночью мобильные огневые группы сбили ракету "Калибр" - Евлаш

В ночь на 6 апреля мобильная огневая группа сбила российскую ракету "Калибр", которая атаковала Украину.

Война •   •  13923 просмотра
Этой ночью мобильные огневые группы сбили ракету "Калибр" - Евлаш

В США заявили, что помощь Китая российскому ВПК "вызывает беспокойство" и пригрозили "серьезными последствиями"

Американские чиновники предупреждают, что Китай оказывает значительную помощь военно-промышленному комплексу россии, что угрожает Украине и глобальной безопасности.

Новости Мира •   •  12959 просмотра
В США заявили, что помощь Китая российскому ВПК "вызывает беспокойство" и пригрозили "серьезными последствиями"

В Воздушных силах рассказали, на что была направлена сегодняшняя ночная атака рф

В ночь на 6 апреля армия рф в очередной раз прибегла к масштабным ударам по инфраструктуре. Враг применял "шахеды", а также использовал стратегические бомбардировщики Ту-95 для атаки ракетами Х-101. Кроме того, выпустил одну ракету "Калибр".

Война •   •  19219 просмотра
В Воздушных силах рассказали, на что была направлена сегодняшняя ночная атака рф

В Донецкой области в связи с аварийными ремонтными работами сокращена подача воды - ОВА

В нескольких городах Донецкой области сокращена подача воды из-за аварийных ремонтных работ на магистральном водопроводе.

Общество •   •  16842 просмотра
В Донецкой области в связи с аварийными ремонтными работами сокращена подача воды - ОВА

По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже более 36 млн тонн грузов - Кубраков

Рекордные 195,7 тыс. тонн груза было экспортировано из порта "Южный" на судне под панамским флагом CAPTAIN LEONIDAS.

Экономика •   •  17322 просмотра
По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже более 36 млн тонн грузов - Кубраков

Никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало: в ОП прокомментировали интервью Ермака

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента объяснила, что заявление Андрея Ермака о возможном наступлении россии на Харьков было неправильно интерпретировано, поскольку он говорил только о ракетных ударах по городу.

Война •   •  19373 просмотра
Никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало: в ОП прокомментировали интервью Ермака

В Запорожье раздался звук взрыва

В Запорожье прогремел взрыв. В Воздушных силах сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Война •   •  18762 просмотра
В Запорожье раздался звук взрыва