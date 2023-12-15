Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном конфликте
Киев • УНН
Лидеры Венесуэлы и Гайаны договорились избегать насилия из-за спора по провинции Эссекибо и планируют встретиться в Бразилии в течение трех месяцев, чтобы продолжить обсуждение.
Лидеры Венесуэлы и Гайаны согласились не допускать роста напряженности и воздерживаться от любого насилия в решении территориального спора. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али обсудили претензии Каракаса на провинцию Эссекибо. Спор за ее принадлежность длится с XIX века.
Мадуро и Али согласились не допускать роста напряженности и воздерживаться от любого насилия в решении территориального спора. Представители двух стран также договорились о создании специальной комиссии и встрече в Бразилии в течение следующих трех месяцев.
Конфликт между Венесуэлой и Гайаной обострился после того, как несколько лет назад в Эссекибо были открыты богатые месторождения нефти и газа.
Напомним
В начале декабря в Венесуэле состоялся референдум по вопросу Эссекибо. 95% проголосовавших высказались за присоединение этого региона.
Гаяна осудила проведение плебисцита.
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Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном конфликте
Лидеры Венесуэлы и Гайаны договорились избегать насилия из-за спора по провинции Эссекибо и планируют встретиться в Бразилии в течение трех месяцев, чтобы продолжить обсуждение.
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