G7 на уровне министров иностранных дел соберутся в Германии в феврале

Детали

Ожидается, что первая встреча высших дипломатов G7 в 2023 году состоится на полях ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в южном немецком городе, согласно источникам.

Ожидается, что на встрече будет председательствовать министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, поскольку в этом году Япония будет председательствовать в Группе, сообщили источники.

На запланированной встрече министры подтвердят солидарность в деле давления на Россию с целью прекращения агрессии и поддержки Украины, сообщают источники.

Япония заявила, что проведет встречу министров иностранных дел G7 в апреле в курортном городе Нагано Каруизава накануне майского саммита группы в Хиросиме.

Напомним

Представители коалиции стран Запада договорились в марте пересмотреть уровень потолка цен на российские нефтепродукты с учетом возможных изменений на рынке после введения предельных цен.