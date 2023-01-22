G7 на уровне министров иностранных дел соберутся в Германии в феврале
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Дипломатические источники сообщили, что «Группа семи» промышленно развитых стран рассматривает возможность проведения встречи министров иностранных дел в Германии в следующем месяце в знак единства накануне первой годовщины вторжения России в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Today.
Детали
Ожидается, что первая встреча высших дипломатов G7 в 2023 году состоится на полях ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в южном немецком городе, согласно источникам.
Ожидается, что на встрече будет председательствовать министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, поскольку в этом году Япония будет председательствовать в Группе, сообщили источники.
На запланированной встрече министры подтвердят солидарность в деле давления на Россию с целью прекращения агрессии и поддержки Украины, сообщают источники.
Япония заявила, что проведет встречу министров иностранных дел G7 в апреле в курортном городе Нагано Каруизава накануне майского саммита группы в Хиросиме.
Напомним
Представители коалиции стран Запада договорились в марте пересмотреть уровень потолка цен на российские нефтепродукты с учетом возможных изменений на рынке после введения предельных цен.