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G7 на рівні міністрів закордонних справ зберуться в Німеччині в лютому

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Дипломатичні джерела повідомили, що «Група семи» промислово розвинутих країн розглядає можливість проведення зустрічі міністрів закордонних справ у Німеччині наступного місяця на знак єдності напередодні першої річниці вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Japan Today.

G7 на рівні міністрів закордонних справ зберуться в Німеччині в лютому

Деталі

Очікується, що перша зустріч вищих дипломатів G7 у 2023 році відбудеться на полях щорічної Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде з 17 по 19 лютого в південному німецькому місті, згідно з джерелами.

Очікується, що на зустрічі головуватиме міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, оскільки цього року Японія головуватиме в Групі, повідомили джерела.

На запланованій зустрічі міністри підтвердять солідарність у справі тиску на Росію з метою припинення агресії та підтримки України, повідомляють джерела.

Японія заявила, що проведе зустріч міністрів закордонних справ G7 у квітні в курортному місті Нагано Каруізава напередодні травневого саміту групи в Хіросімі.

Нагадаємо

Представники коаліції країн Заходу домовилися в березні переглянути рівень стелі цін на російські нафтопродукти з урахуванням можливих змін на ринку після введення граничних цін.

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