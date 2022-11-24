В Укрэнерго сообщили, что были готовы к разным сценариям
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. У Укрэнерго есть четкий план, что делать при массированных ракетных атаках и массовых обесточениях. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.
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"Холода – это большее потребление электроэнергии, а значит труднее сбалансировать систему. И, очевидно, враг, который хочет нанести как можно больший ущерб энергосистеме и как можно больше ущерба населению, выбирает более холодные периоды недели. На самом деле, мы были готовы к различным сценариям. У нас есть четкий план, что делать в случае массовых ракетных атак и массовых обесточений. Надо понимать, что электростанция или подстанция – это объект, который занимает десятки гектаров, под открытым небом стоит оборудование. Очень трудно защитить или гарантировать защиту от ракеты, который несет 200 кг взрывчатки", – сообщил Кудрицкий.
Напомним
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