По всій Україні заживили критичну інфраструктуру – Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні по всій Україні заживили об'єкти критичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише УНН.
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"Вчора відбувся блекаут у нашій енергосистемі внаслідок тих обстрілів, які відбулися, й насправді ситуація дуже складна, але на зараз вже о 4:00 ранку ми змогли об'єднати енергосистему. Вона вже сьогодні працює як єдина, а сьогодні вже заживлені критичні об'єкти інфраструктури по всій країні. Відповідно, ми будемо збільшувати обсяг генерації протягом дня", – розповів Галущенко.
Нагадаємо
Вчорашній масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, а також більшості теплових та гідроелектростанцій. Окрім того, пошкоджено об‘єкти електропередачі.