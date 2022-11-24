По всей Украине заживили критическую инфраструктуру – Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня по всей Украине заживили объекты критической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет УНН.
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"Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме в результате тех обстрелов, которые произошли, и на самом деле ситуация очень сложная, но сейчас уже в 4:00 утра мы смогли объединить энергосистему. Она уже сегодня работает как единая, а сегодня уже заживлены критические объекты инфраструктуры по всей стране. Соответственно, мы будем увеличивать объем генерации в течение дня", – рассказал Галущенко.
Напомним
Вчерашний массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, а также большинству тепловых и гидроэлектростанций. Кроме того, повреждены объекты электропередачи.