По всей Украине заживили критическую инфраструктуру – Минэнерго

Цитата

"Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме в результате тех обстрелов, которые произошли, и на самом деле ситуация очень сложная, но сейчас уже в 4:00 утра мы смогли объединить энергосистему. Она уже сегодня работает как единая, а сегодня уже заживлены критические объекты инфраструктуры по всей стране. Соответственно, мы будем увеличивать объем генерации в течение дня", – рассказал Галущенко.

Напомним

Вчерашний массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, а также большинству тепловых и гидроэлектростанций. Кроме того, повреждены объекты электропередачи.