В Укренерго повідомили, що були готові до різних сценаріїв

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"Холоди – це більше споживання електроенергії, а отже важче збалансувати систему. І, очевидно, ворог, який хоче завдати якомога більшої шкоди енергосистемі і якомога більшої шкоди населенню, обирає більш холодні періоди тижня. Насправді, ми були готові до різних сценаріїв. У нас є чіткий план, що робити у випадку масових ракетних атак та масових знеструмлень. Треба розуміти, що електростанція чи підстанція – це об’єкт, який займає десятки гектарів, під відкритим небом стоїть обладнання. Дуже важко захистити або гарантувати захист від ракети, яка несе 200 кг вибухівки", – повідомив Кудрицький.

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