Футболистки сборной США подали в суд на Федерацию - требуют равных условиях с мужчинами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Женская футбольная сборная США подала коллективный судебный иск, к которому присоединились 28 игроков. В качестве ответчика выступает Федерация футбола США. Истцы требуют, чтобы им платили столько же, сколько футболистам, указывая, что в течение длительного времени они были жертвами дискриминации по гендерному признаку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Иск был подан 8 марта в федеральный суд в Лос-Анджелесе. В нем также отмечается, что в течение долгого времени футболистки путешествовали в менее комфортных условиях, по сравнению с мужской сборной, имели худшие условия для тренировок, доступа к медперсоналу и рекламы игр с участием их команды.
Федерация футбола США ранее указывала, что этот дисбаланс обусловлен различиями в контрактах.
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Кроме того, есть нормы ФИФА, которым обязаны следовать национальные федерации. Так, например, мужские футбольные сборные (всего 32) за выход в финальную часть чемпионата мира поделят между собой 400 млн долларов. Зато 24 женские сборные, за это же достижение, разделят между собой общую сумму в всего 30 млн.
Женская футбольная сборная США добилась значительно больших успехов, чем мужская. Она трижды выигрывала чемпионаты мира и четыре раза Олимпийские игры.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве на Марш женщин 8 марта попытались напасть, однако провокаторов задержали.
Всех шестерых задержанных во время марша за права женщин в Киеве отпустили сразу же после составления протоколов.