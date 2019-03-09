Турецькі феміністки зустріли 8 березня бійками з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У всьому світі вчора відзначали Міжнародний день боротьби за права жінок. Марші та протести проходили від Парижу до Стамбулу, де жінки зіткнулися з поліцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
В найбільшому турецькому місті сотні жінок вийшли ввечері на феміністичну демонстрацію, де зокрема закликали випустити сірійських жінок з тюрем.
Сотні поліцейських заблокували шлях демонстрації на центральній пішохідній вулиці. Правоохоронці розпорошували перцевий та сльозогінний гази у жінок, щоб розсіяти натовп. Після цього при спробах затримання жінок між ними та поліцейськими сталася бійка.
Досі невідомо, чи хтось постраждав чи був затриманий.
Раніше УНН повідомляв, що в Києві на Марш жінок 8 березня спробували напасти, проте провокаторів затримали.
Усіх шістьох затриманих під час маршу за права жінок у Києві відпустили одразу ж після складання протоколів.