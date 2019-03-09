Турецькі феміністки зустріли 8 березня бійками з поліцією

КИЇВ. 9 березня. УНН. У всьому світі вчора відзначали Міжнародний день боротьби за права жінок. Марші та протести проходили від Парижу до Стамбулу, де жінки зіткнулися з поліцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.