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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 120272 просмотра

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Турецкие феминистки встретили 8 марта драками с полицией

Киев  •  УНН

 • 14406 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Во всем мире сегодня отмечали Международный день борьбы за права женщин. Марши и протесты проходили от Парижа до Стамбула, где женщины столкнулись с полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В самом большом турецком городе сотни женщин вышли вечером на феминистическую демонстрацию, где в частности призвали выпустить сирийских женщин из тюрем.

Сотни полицейских заблокировали путь демонстрации на центральной пешеходной улице. Правоохранители распыляли перечный и слезоточивый газы в женщин, чтобы рассеять толпу. После этого при попытках задержания женщин между ними и полицейскими произошла драка.

До сих пор неизвестно, пострадал-ли кто и был-ли задержан.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве на Марш женщин 8 марта попытались напасть, однако провокаторов задержали.

Всех шестерых задержанных во время марша за права женщин в Киеве отпустили сразу же после составления протоколов.

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