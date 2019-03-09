Турецкие феминистки встретили 8 марта драками с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Во всем мире сегодня отмечали Международный день борьбы за права женщин. Марши и протесты проходили от Парижа до Стамбула, где женщины столкнулись с полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В самом большом турецком городе сотни женщин вышли вечером на феминистическую демонстрацию, где в частности призвали выпустить сирийских женщин из тюрем.
Сотни полицейских заблокировали путь демонстрации на центральной пешеходной улице. Правоохранители распыляли перечный и слезоточивый газы в женщин, чтобы рассеять толпу. После этого при попытках задержания женщин между ними и полицейскими произошла драка.
До сих пор неизвестно, пострадал-ли кто и был-ли задержан.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве на Марш женщин 8 марта попытались напасть, однако провокаторов задержали.
Всех шестерых задержанных во время марша за права женщин в Киеве отпустили сразу же после составления протоколов.