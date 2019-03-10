Футболістки збірної США подали до суду на Федерацію - вимагають рівних умов з чоловіками

КИЇВ. 10 березня. УНН. Жіноча футбольна збірна США подала колективний судовий позов, до якого приєдналися 28 гравців. В ролі відповідача виступає Федерація футболу США. Позивачі вимагають, щоб їм платили стільки ж, скільки футболістам, вказуючи, що протягом тривалого часу вони були жертвами дискримінації за гендерною ознакою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.