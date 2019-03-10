Футболістки збірної США подали до суду на Федерацію - вимагають рівних умов з чоловіками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Жіноча футбольна збірна США подала колективний судовий позов, до якого приєдналися 28 гравців. В ролі відповідача виступає Федерація футболу США. Позивачі вимагають, щоб їм платили стільки ж, скільки футболістам, вказуючи, що протягом тривалого часу вони були жертвами дискримінації за гендерною ознакою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Позов був поданий 8 березня до федерального суду у Лос-Анджелесі. У ньому також зазначено, що протягом довгого часу футболістки подорожували в менш комфортних умовах, у порівнянні з чоловічою збірною, мали гірші умови для тренувань, доступу до медперсоналу та реклами ігор за участю їх команди.
Федерація футболу США раніше вказувала, що цей дисбаланс обумовлений відмінностями у контрактах.
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Крім того, є норми ФІФА, яким зобов'язані слідувати національні федерації. Так, наприклад, чоловічі футбольні збірні (загалом 32 ) за вихід до фінальної частини чемпіонату світу поділять між собою 400 млн доларів. Натомість 24 жіночі збірні, за це ж досягнення, розділять між собою загальну суму у всього 30 млн.
Жіноча футбольна збірна США домоглася значно більших успіхів, ніж чоловіча. Вона тричі вигравала чемпіонати світу і чотири рази Олімпійські ігри.
Раніше УНН повідомляв, що в Києві на Марш жінок 8 березня спробували напасти, проте провокаторів затримали.
Усіх шістьох затриманих під час маршу за права жінок у Києві відпустили одразу ж після складання протоколів.