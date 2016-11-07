Футболисты сборной Украины прибыли на сбор перед матчем с Финляндией

Сегодня в течение дня игроки прибывали в гостиницу "Platium" в Козине, где традиционно базируется сборная. Первой "ласточкой" нынешнего сбора стал представитель нидерландского "ПСВ" Александр Зинченко.

Следующими приехали игроки луганской "Зари" и Руслан Ротань. Далее настал черед игроков донецкого "Шахтера" - сначала Александра Кучера, а сразу после него - его одноклубника Виктора Коваленко. Затем наступила очередь Сергея Сидорова и Сергея Кривцова. Ближе к 16 с коротким промежутком начали прибывать все другие футболисты.

Сообщается, что вечером футболистов ждут командное собрание и восстановительная тренировка.

Напомним, что главный тренер Андрей Шевченко вызвал в сборную 25 игроков, которые и будут готовиться к предстоящим поединкам.

Добавим также, в ближайших матчах сборной Украины не поможет центральный защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который будет лечить проблемное колено.