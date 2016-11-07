Футболисты сборной Украины прибыли на сбор перед матчем с Финляндией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Национальная сборная команда Украины начала сбор накануне матча отбора чемпионата мира-2018 против Финляндии и товарищеской встрече против Сербии, которые состоятся 12 и 15 ноября соответственно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Сегодня в течение дня игроки прибывали в гостиницу "Platium" в Козине, где традиционно базируется сборная. Первой "ласточкой" нынешнего сбора стал представитель нидерландского "ПСВ" Александр Зинченко.
Следующими приехали игроки луганской "Зари" и Руслан Ротань. Далее настал черед игроков донецкого "Шахтера" - сначала Александра Кучера, а сразу после него - его одноклубника Виктора Коваленко. Затем наступила очередь Сергея Сидорова и Сергея Кривцова. Ближе к 16 с коротким промежутком начали прибывать все другие футболисты.
Сообщается, что вечером футболистов ждут командное собрание и восстановительная тренировка.
Напомним, что главный тренер Андрей Шевченко вызвал в сборную 25 игроков, которые и будут готовиться к предстоящим поединкам.
Добавим также, в ближайших матчах сборной Украины не поможет центральный защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который будет лечить проблемное колено.