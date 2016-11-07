Футболісти збірної України прибули на збір перед матчем з Фінляндією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Національна збірна команда України розпочала збір напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2018 проти Фінляндії та товариської зустрічі проти Сербії, що відбудуться 12 та 15 листопада відповідно. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Сьогодні протягом дня гравці прибували до готелю "Platium" у Козині, де традиційно базується збірна. Першою "ластівкою" нинішнього збору став представник нідерландського "ПСВ" Олександр Зінченко.
Наступними приїхали гравці луганської "Зорі" та Руслан Ротань. Далі настала черга гравців донецького "Шахтаря" - спочатку Олександра Кучера, а відразу після нього - його одноклубника Віктора Коваленка. Потім настала черга Сергія Сидорчука та Сергія Кривцова. Ближче до 16 з коротким проміжком почали прибувати усі інші футболісти.
Повідомляється, що ввечері на футболістів чекають командне зібрання та відновлювальне тренування.
Нагадаємо, що головний тренер Андрій Шевченко викликав до збірної 25 гравців, які і готуватимуться до майбутніх двобоїв.
Додамо також, у найближчих матчах збірній Україні не допоможе центральний оборонець київського "Динамо" Євген Хачеріді, котрий лікуватиме проблемне коліно.