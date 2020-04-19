Футболисты пройдут три теста на коронавирус перед восстановлением чемпионата Испании

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 21802 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70488 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100215 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126652 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127689 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121314 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Футболисты пройдут три теста на коронавирус перед восстановлением чемпионата Испании

Футболисты пройдут три теста на коронавирус перед восстановлением чемпионата Испании

Киев  •  УНН

 • 14908 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Каждый игрок испанской Ла Лиги должен будет получить необходимый "негативный" результат по итогам трех пройденных тестов на коронавирус перед восстановлением чемпионата Испании. Об этом свидетельствует официальный протокол Ла Лиги, передает УНН со ссылкой на Marca.

Отмечается, что перед возвращением футбольного чемпионата игроки пройдут 15-дневную предсезонную подготовку. Далее они будут проходить тесты на COVID-19.

Первый тест игроков состоится перед стартом индивидуальных тренировок, второй - перед началом групповых. Третий они сдадут непосредственно перед возобновлением чемпионата.

Как сообщалось в УНН, 15 представителей ФК "Алавес" сдали положительный тест на коронавирус.

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