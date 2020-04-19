Футболисты пройдут три теста на коронавирус перед восстановлением чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Каждый игрок испанской Ла Лиги должен будет получить необходимый "негативный" результат по итогам трех пройденных тестов на коронавирус перед восстановлением чемпионата Испании. Об этом свидетельствует официальный протокол Ла Лиги, передает УНН со ссылкой на Marca.
Отмечается, что перед возвращением футбольного чемпионата игроки пройдут 15-дневную предсезонную подготовку. Далее они будут проходить тесты на COVID-19.
Первый тест игроков состоится перед стартом индивидуальных тренировок, второй - перед началом групповых. Третий они сдадут непосредственно перед возобновлением чемпионата.
Как сообщалось в УНН, 15 представителей ФК "Алавес" сдали положительный тест на коронавирус.