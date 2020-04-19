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Футболісти пройдуть три тести на коронавірус перед відновленням чемпіонату Іспанії

Київ • УНН

 • 14909 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кожен гравець іспанської Ла Ліги повинен буде отримати необхідний "негативний" результат за підсумками трьох пройдених тестів на коронавірус перед відновленням чемпіонату Іспанії. Про це свідчить офіційний протокол Ла Ліги, передає УНН із посиланням на Marca.

Зазначається, що перед поверненням футбольного чемпіонату гравці пройдуть 15-денну передсезонну підготовку. Далі вони проходитимуть тести на COVID-19.

Перший тест гравців відбудеться перед стартом індивідуальних тренувань, другий - перед початком групових. Третій вони здадуть безпосередньо перед поновленням чемпіонату.

Як повідомлялося в УНН, 15 представників ФК "Алавес" здали позитивний тест на коронавірус. 

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