Епідемія в іспанському клубі: у 15 представників "Алавеса" виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Іспанський ФК "Алавес" на власному сайті повідомив про 15 випадків зараження коронавірусом у таборі команди, повідомляє УНН.
Серед тих, у кого виявили позитивні тести на вірус - три футболісти, 7 тренерів та 5 працівників клубу. У всіх захворювання проходить без симптомів.
"Клуб проявив ініціативу в перевірці тестів, результати показали, що це кращий спосіб невідкладно виявити випадки захворювання і вжити профілактичних заходів для зменшення, наскільки це можливо, більшої кількості інфекцій", - сказано у зверненні клубу.
Примітно, що у стані "Алавесу" виступає колишній іспанський форвард київського "Динамо" та львівських "Карпат" Лукас Перес.
Додамо також, "Алавес" знаходиться на 14 місці іспанської Ла Ліги.